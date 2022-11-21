الفيفا تمنع هاري كين من ارتداء شارة المثليين في المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، من ارتداء شارة الشواذ “One Love”خلال منافسات كأس العالم 2022.

وكانت 8 دول من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلنت أنها سترتدي شارات One Love، ما دفع فيفا لإطلاق مبادرته الخاصة بشارة القيادة. وأصدر “فيفا” تعليمات للقادة بارتداء شارات تحمل قيم معينة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحددة لتنفيذ حملات اجتماعية طوال كأس العالم.

اقرأ أيضاً:

مونديال قطر.. هكذا سيتم التعامل مع المثليين والمخمورين

سفير لمونديال قطر: المثلية الجنسية خلل عقلي