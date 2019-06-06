الفيفا يؤكد استجواب رئيس الكاف في باريس

الغد- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف)، خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية في باريس، صباح الخميس.

وذكر الفيفا في بيان: “لا نعرف تفاصيل حول هذا التحقيق، لذا لا يمكننا التعليق على الأمر بشكل دقيق”.

وذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة القيم بالفيفا تلقت تقارير من عمرو فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي عن مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد، وهو وزير سابق في مدغشقر، وبعدها أقيل فهمي من منصبه.

وقيل ضمن المزاعم، إن أحمد أجبر الكاف على شراء ملابس رياضية عبر شركة فرنسية بأسعار مرتفعة، بدلا من الحصول عليها مباشرة من المصانع. – سكاي نيوز