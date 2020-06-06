باريس – كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو السبت أن الفيفا يدرس خطة مساعدة مالية لعائلة كرة القدم خلال اجتماع لمجلسه “في الاسابيع المقبلة”، وذلك خلال رسالة وجهها الى الاتحادات المنضوية تحت كنف الفيفا بواسطة تقنية الفيديو.

وقال إنفانتينو “في اطار التشاور البنّاء ومع الاخذ في الاعتبار مصلحة كرة القدم، يعمل فيفا من دون تلكؤ لتقديم حل الى مجلس الاتحاد الدولي في الاسابيع المقبلة”.

وأضاف “نحن في صدد وضع آلية مبنية على حاجات الجهات المستفيدة منها. نريد ان تطال هذه الخطة اكبر عدد من المستفيدين وبطبيعة الحال كرة القدم النسائية. يجب ان تعمل الخطة بشكل حديث، فعال وشفاف ما يعني على اسس حوكمة صلبة تستطيع ان تحدد من يستفيد من المساعدات المالية”.

وكان الاتحاد الدولي سدد نحو 150 مليون دولار الى الاتحادات الوطنية في اواخر نيسان/ابريل، هي عبارة عن دفعات مستحقة تم تسديدها بشكل مبكر عن العامين 2019 و2020، لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وادى تفشي وباء “كوفيد-19” الى شلل كامل في البطولات الكروية التي بدأ بعضها يعاود نشاطه تدريجيا، وادى الى تأجيل كأس اوروبا 2020 وكوبا اميركا اللتين كانتا مقررتين خلال الصيف الحالي الى العام المقبل.

واعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرايت أن فيروس كورونا تسبب بخسائر لاتحاده بلغت 10 ملايين يورو وذلك في حديث لوكالة فرانس برس.

بدوره خصص الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) في اواخر نيسان/ابريل ايضا مبلغا مقداره 236,5 مليون يورو الى اعضائه الـ55 من اجل مساعدتها لتخطي الصعوبات التي تواجهها جراء جائحة كورونا.

وسيحصل كل من الاتحادات الاوروبية الـ55 على 4,3 ملايين يورو يستطيع استعمالها من خلال تحديد اولوياته الخاصة من اجل مواجهة التأثير السلبي لفيروس كورونا في كرة القدم على جميع الاصعدة.

وتطرق انفانتينو الى روزنامة المباريات الدولية التي تاثرت بشكل كبير بعد توقف البطولات المحلية زهاء ثلاثة اشهر وقال في هذا الصدد “انا سعيد لكي اعلن لكم بأننا حققنا تقدما ملموسا في ما يتعلق بروزنامة المباريات الدولية. فبالتشاور مع مختلف الاطراف اقتربنا من ايجاد حل متوازن يأخذ في الاعتبار الصعوبات وحاجة كل طرف”.

-(أ ف ب)