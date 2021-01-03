الفيفا يرفع عقوبة الايقاف بحق تريبييه موقتا

مدريد – رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الايقاف بحق الانجليزي كيران تريبييه مدافع اتلتيكو مدريد الاسباني موقتا بعد ان اوقفه الاتحاد الانكليزي لمدة 10 اسابيع في 23 كانون الاول/ديسمبر الماضي بسبب قضية مراهنات كما اعلن مصدر مقرب من نادي العاصمة الاسبانية الاحد.

واوقف الاتحاد الانجليزي تريبييه الشهر الماضي لانه كشف لاحد المقربين منه معلومات حول صفقة انتقاله من توتنهام الى اتلتيكو مدريد في تموز/يوليو عام 2019، وبفضل هذه المعلومات التي تلقاها قريبه قام بوضع رهان في مكاتب المراهنات.

ونفى تريبييه ان يكون “قام باي عملية مراهنة في ما يتعلق بكرة القدم”.

وكان مفعول العقوبة يسري حتى تاريخ 23 شباط/فبراير يغيب خلالها تريبييه عن 13 مباراة لفريقه بينها مباراة ثمن النهائي ضد تشلسي في دوري ابطال اوروبا.

وبحسب الصحف الاسبانية، يستطيع تريبييه الان رفع القضية امام محكمة التحكيم الرياضي للحصول على تقليص لفترة العقوبة او الغائها بالكامل.

وقال مصدر في نادي العاصمة الاسبانية في اتصال مع وكالة “فرانس برس” بان النادي “يدرس الخطوات التالية”.

وسيكون تريبييه متاحا لخوض مباراة اتلتيكو مدريد ضد الافيس الاحد لكن المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني لن يستدعيه الى التشكيلة لانه يفتقد الى اللياقة البدنية. – (أ ف ب)