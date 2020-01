الفيفا يسعى لتقليص الفجوة بين الدول الرائدة وبقية العالم – فيديو

لوزان (سويسرا) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة عن إطلاق “برنامج تطوير المواهب الرائدة” بهدف تقليص الفجوة بين الدول الرائدة في كرة القدم وبقية دول العالم.

وأطلق الفرنسي أرسين فينغر المدرب السابق لفريق ارسنال الإنجليزي، الذي يعمل الآن مديرا لتطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، البرنامج من العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يحضر ورشة عمل تابعة للفيفا مدتها خمسة أيام وقال “إننا نطلق برنامج الاتحاد الدولي لتطوير المواهب لضمان حصولها كلها على فرصة”.

ورأى الفرنسي أن “الفارق في مستوى اللعب بين أوروبا وبقية العالم أصبح أكبر في العديد من البلدان، ينصب تركيز الاتحاد بشكل أساسي على المنتخب الوطني الأول، لكن هذا المنتخب دائما ما يكون نتيجة لتطور كرة القدم في جميع أنحاء البلاد”.

