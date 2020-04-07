“الفيفا” يسمح رسميا للأندية بتمديد عقود لاعبيها

عمان- سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء للأندية بتمديد عقود لاعبيها التي تنتهي في 30 حزيران المقبل حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء قرار الفيفا رسميا اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في ايقاف المنافسات وكبّد الأندية خسائر مالية كبيرة.

وأصدر الاتحاد اليوم بيانا أشار فيه إلى أن تداعيات فيروس كورونا دفعت لاتخاذ سلسلة من التوصيات والمبادئ، لمعالجة بعض القضايا الرئيسة التي نتجت عن الوباء، مضيفا أنه “تم اتخاذ القرارات بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، عقب تكوين فريق عمل برئاسة نائب رئيس الفيفا، وممثلين عن الأندية واللاعبين والدوريات والاتحادات الوطنية والقارية”.

وشجّع الفيفا الأندية واللاعبين بشدة على العمل معًا لإيجاد اتفاقيات وحلول خلال الفترة التي يتم فيها تعليق بطولات كرة القدم.

يشار إلى أن الاتحاد الأردني لكرة القدم والأندية بدأوا نقاشاتهم حول عقود اللاعبين تمهيدا للالتزام بتعليمات الفيفا.

–(بترا)