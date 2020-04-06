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الفيفا يطلب من الأندية واللاعبين الاتفاق بشأن الرواتب

منذ 58 ثانية

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لوزان (سويسرا) – طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من الأندية واللاعبين التوصل الى اتفاقات بشأن خفض الرواتب في ظل توقف منافسات اللعبة بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الاتحاد وكالة فرانس برس الإثنين.
الى ذلك، أوصى الفيفا بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي عادة في 30 حزيران/يونيو، حتى نهاية الموسم الكروي بعد التمكن من استئنافه، وذلك بحسب مجموعة توجيهات أعدها بالاتفاق مع الاتحادات القارية، وتشمل تأجيل فتح باب الانتقالات الصيفية طالما لم ينته موسم 2019-2020. – (أ ف ب)

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