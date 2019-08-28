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“الفيفا” يلزم الجزيرة بدفع مستحقات المحترف الرفاعي

منذ ساعتين
نادي الجزيرة

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خالد الخطاطبة

عمان- فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم، على نادي الجزيرة تسديد المستحقات والفوائد المالية المترتبة للمحترف السوري السابق محمد وائل الرفاعي، على خلفية الشكوى التي تقدم بها اللاعب السابق في الفريق.

وفرض “الفيفا” على الجزيرة دفع مبلغ 29 الف دولار، كما قرر أيضا منع النادي من تسجيل لاعبين لثلاث فترات بسبب مخالفات النادي، في حال لم يقم النادي خلال 45 يوما بدفع تلك المستحقات.

وتلقى المحامي عماد حناينه المكلف بالدفاع عن اللاعب، اشعارا خطيا بالعقوبة التي تم اتخاذها.

وحصلت “الغد” على نسخة حصرية من قرار العقوبة الصادر عن “الفيفا”.

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