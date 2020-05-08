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“الفيفا” يفرض على الجزيرة دفع 20 ألف دولار للمحترف ماردكيان

منذ 4 ساعات
اللاعب مارديك ماردكيان

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خالد الخطاطبة

عمان – اصدرت المحكمة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الجمعة، حكما يفرض على نادي الجزيرة دفع مبلغ 20 ألف دولار، لصالح المحترف السوري السابق في فريق كرة القدم مارديك ماردكيان.

وجاء حكم الفيفا، بناء على شكوى رفعها ماردكيان ضد نادي الجزيرة يوم 29 كانون الثاني “يناير” الماضي، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، بعد فشل محاولة التوصل لحل ودي.

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وتسلم المحامي عماد الحناينة الذي يتولى الدفاع عن مارديك اليوم الجمعة، القرار الرسمي من الفيفا، كما وصلت نسخة من القرار لنادي الجزيرة تمهيدا لتنفيذه خوفا من تعرضه لمزيدمن العقوبات.

وكان مارديك وفي الشكوى التي تقدم بها، طالب بحصوله على مبلغ 55 ألف دولار كمستحقات مالية متأخرة، وبنود أخرى ، قبل أن يصدر الفيفا اليوم حكما بدفع 20 الف دولار فقط.

وكشف المحامي الحناينة في تصريح لـ”الغد” عن إمكانية استئناف القرار، للمطالبة بمبلغ مالي اعلى، بانتظار دراسة التفاصيل قبل الاقدام على اية خطوة.

khaledkhatatbeh@alghad.jo

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