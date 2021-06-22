الفيفا يلزم الوحدات بصرف 56 ألف دولار للسيفي

عمان – أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، حكما يلزم نادي الوحدات بدفع 56 ألف دولار للمحترف التونسي السابق في فريق كرة القدم هشام السيفي.

وأكد محامي نادي الوحدات، محمد دغمش، تلقي النادي اليوم قرارا رسميا من الفيفا يلزم الوحدات بدفع المبلغ، وهي قيمة مستحقات اللاعب أثناء احترافه في النادي الموسم الماضي.

وبين دغمش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المحترف قدم شكوى رسمية ضد نادي الوحدات، للمطالبة بما قيمته 88500 دولار، معتبرا أن هذا الرقم مبالغ فيه، ولا يعكس القيمة الحقيقية لمستحقات اللاعب التونسي.

وأضاف أن الوحدات يملك وثائق ثابته ورسمية، تشير إلى حقوق اللاعب المترتبة على النادي، مشيرا إلى أن حكم الفيفا بـ56 ألف دولار هو حكم منطقي، وهو المبلغ الذي أقرّ به الوحدات قبل ذهاب اللاعب لتقديم شكوى.