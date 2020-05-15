“الفيفا” يمنع الرمثا رسميا من تسجيل لاعبين لـ3 فترات بسبب شكاوي 4 محترفين

خالد الخطاطبة

عمان – اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الجمعة، قرارا يقضي بتفعيل عقوبة منع نادي الرمثا من تسجيل لاعبين محليين وأجانب لمدة 3 فترات تسجيل متتالية، بسبب عدم تسديد مستحقات المحترفين الأجانب السابقين في فريق النادي لكرة القدم وهم السوريون جهاد الباعور وأحمد الدوني وشادي الحموي والعراقي محمد شوكان.

واصدر الفيفا قراره اليوم الجمعة بشكل رسمي، حيث تم ارسال هذه القرارات إلى الجهات المعنية وهي اتحاد كرة القدم ونادي الرمثا والمحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن المحترفين الأربعة.

ويطالب المحترفون الباعور والدوني والحموي وشوكان بما مجموعه تقريبا 115 الف دولار، وهي مستحقات مالية متأخرة لم يحصلوا عليها خلال فترة احترافهم في الرمثا، إلى جانب بعض مبالغ إضافية ترتبت على النادي بسبب التأخر في تسديد المستحقات.

وأشار كتاب الفيفا والذي حمل عقوبة منع التسجيل لمدة 3 فترات ابتداءا من اليوم، إلى أن هذه العقوبة جاءت استكمالا للقرار الصادر عن الاتحاد الدولي بتاريخ 10 شباط “فبراير” الماضي، بعد شكاوي رسمية رفعها المحترفون.

وأكد المحامي عماد الحناينة في تصريح لـ”الغد” تلقيه اليوم كتابا رسميا من الفيفا، يعلن فيه اتخاذ قرار بتفعيل عقوبة ضد نادي الرمثا، تتلخص في منعه من تسجيل أي لاعب محلي وأجنبي خلال فترات الانتقال الثلاثة المقبلة.

واضاف: بحسب الفقرة 6 من القرار، تم تفعيل عدم تسجيل اي لاعب لمدة 3 فترات متتالية، إلا في حال قام الرمثا بالتسديد كشرط رئيسي لرفع هذه العقوبة، مؤكدا أن هذا القرار الصادر اليوم جاء بسبب عدم قيام النادي بتزويد الفيفا بما يؤكد دفعه لمستحقات المحترفين.

نادي الرمثا من جانبه، أكد تلقيه اليوم قرار الفيفا بحرمانه من تسجيل لاعبين لثلاث فترات تسجيل متتالية، واعتبارا من اليوم الجمعة، بانتظار التشاور لاتخاذ الخطوة التالية والمناسبة.

واشار الناطق الاعلامي لنادي الرمثا محمد ابو عاقولة إلى أن قرار الفيفا وصل الى النادي اليوم، وأن الادارة ستدرس الموضوع بدقة، قبل اتخاذ الخطوة المناسبة، لافتا الى ان مصلحةالنادي فوق كل اعتبار.

khaledkhatatbeh@alghad.jo