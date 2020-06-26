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الجمعة, يونيو 26 2020
أخر الأخبار
الرمثا يوافق على تمديد إعارة شراره للسيلية القطري
الصحة العالمية: نحتاج 30 مليار دولار لتطوير فحوص وعلاجات ولقاحات لكورونا
الفيفا يوافق على مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كورونا
الحكومة تدعو للالتزام بإجراءات وقائية خلال فعاليات دعم الموقف الأردني من القضية الفلسطينية غدا
تأجيل مسابقتي كأس ديفيس وكأس الاتحاد للتنس الى 2021
نهائي كأس فرنسا في 24 تموز بحضور 5 الاف متفرج