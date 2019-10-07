“الفيفا” يُحدد موقفه من اقامة مباراة العراق وهونغ كونغ بالبصرة

لوزان (سويسرا) – أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين، أنه يتابع الوضع عن كثب في العراق بعد الاحتجاجات الدامية منذ مطلع الأسبوع الماضي، مشيرا الى أن مباراة “أسود الرافدين” ضد هونغ كونغ ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لا تزال قائمة في البصرة الخميس.

وكان فيفا منح الاتحاد العراقي في آب (أغسطس) الماضي، الضوء الأخضر لخوض التصفيات على أرضه في ملعب مدينة البصرة (جنوب)، لكن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق عراقية عدة، لاسيما بغداد والمحافظات الجنوبية في الأيام الماضية، والتي أدت الى مقتل أكثر من مئة شخص، دفعت الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى تأجيل بعض المباريات ضمن منافسات الدوري المحلي.

وردا على سؤال لوكالة (فرانس برس)، أفاد متحدث باسم الاتحاد الدولي اليوم أن: “فيفا يراقب الوضع، المباراة من المقرر ان تقام في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في البصرة”، حيث تأتي المباراة في ستاد البصرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثالثة. ويحتل العراق المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة، متساويا بالنقاط مع منتخب هونغ كونغ صاحب المركز الأخير، والذي خاض مباراتين.