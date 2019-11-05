الفيلا الملوكية.. حين تجتمع الرفاهية مع روعة منتجع موفنبيك



عمان – آفاق خلابة مطلة على البحر الميت، وجناح في غاية الأناقة بمرافق خاصة وخدمة شخصية تقف جميعها لاستقبال الضيوف حال دخولهم إلى الفيلا الملوكية في منتجع وسبا موفنبيك البحر الميت. يقدم منتجع موفنبيك البحر الميت من موقعه على شاطئ البحر الميت وعلى ارتفاع 400 متر تحت سطح البحر خيارات متعددة للإقامة ومن ضمنها الفيلا الملوكية المحاطة بحدائق طبيعية ومناظر خلابة بتصاميم معمارية وحجرية فنية تمتزج مع الطابع العربي الجميل.

وتعتبر الفيلا الملوكية ملاذا مثاليا لإقامة فاخرة لعائلة واحدة أو لمجموعات مكونة من 12 شخصا تضم جناحاً ملوكياً بمساحة 116 مترا مربعا وغرفة نوم كبيرة وغرفة أخرى بسريرين بالإضافة إلى غرفة معيشة واسعة وغرفة طعام عصرية تتسع لعشرات الضيوف. أما المساحات الخارجية للفيلا فهي توفر بركة سباحة خاصة، وتراس. كما يوجد أربع غرف مجاورة مطلة على الشاطئ تبلغ مساحتها 40 مترا مربعا، تمتاز الفيلا الملكية بلوحاتها الفنية الواسعة لتستقبل مجموعات من 12 ضيفا.

ومن امتيازات الإقامة في الفيلا الملوكية وجود الوصيف الشخصي الخاص على مدار 24 ساعة فيعمل على خدمة الضيوف بمساعدتهم في التخطيط لإقامتهم، وتعريفهم بوسائل الراحة، ومنحهم عدة خيارات لإضفاء الطابع الشخصي على اقامتهم بما في ذلك الرحلات والغسيل وطلبات تناول الطعام داخل الفيلا، أوالحجوزات في أي من المطاعم التسعة وطلبات الميني بار. كما ويمكن للضيوف التمتع بإضافات الفيلا من المياه والمشروبات والواي-فاي.