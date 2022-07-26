الفيلم الأردني بنات عبدالرحمن يسلط الضوء على قضايا المرأة

عمان- سلط الفيلم الأردني “بنات عبدالرحمن” إخراج وتأليف زيد أبو حمدان، في عرضه الثاني والختامي مساء أول من أمس، في سينما تاج بعمان ضمن فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي، على قضايا المرأة ودواخلها الشعورية والإنسانية.

والفيلم من بطولة النجمة الأردنية ومنتجة الفيلم صبا مبارك، والفنانين فرح بسيسو وخالد الطريفي وحنان حلو ومريم الباشا، يتناول حكاية أربع شقيقات مختلفات الميول والتوجه نظرا لظروف مررن بها، تضطر الظروف ثلاث منهن للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض في الوقت الذي تعيش شقيقتهن الكبرى التي لم تتزوج مع والدها الذي كثيرا ما يفقد ذاكرته، ليكتشفن اختفاء والدهن المفاجئ، وتجري رحلة البحث عنه بسرية في ظل مجتمع الحي الذي تكثر فيه النميمة والتدخل في شؤون الآخرين وإسقاط الانطباعات المسبقة.

وفي سيرورة أحداث الفيلم التي تكشف عن حجم التباعد بين الشقيقات التي مثلت كل منهن نموذجا لشخصية معينة وتفاوتا ثقافيا وفكريا وماديا نتيجة الظروف اللاتي مررن بها وتجاربهن الخاصة وواقعهن في زمن الحكاية، وصولا إلى لحظات المكاشفات بينهن وعودة الوئام الذي يتساوق في نهاية الفيلم مع وصولهن إلى والدهن الذي أمضى ثلاثة أيام في المقبرة بجوار قبر زوجته ووالدة بناته الراحلة.

وكان الفيلم الذي عكس أسلوبية الكوميديا السوداء في واقعية تقف على المسكوت عنه، وصورت معظم مشاهده في أحد أحياء عمان الشرقية، شارك فيه كذلك عدد من الفنانين، منهم هيفاء الآغا ووليد الجيزاوي وأحمد سرور ومحمد الجيزاوي والطفلة ياسمينا العبد، فاز بجائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييجو بأميركا، وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث نال جائزة الجمهور، وشارك الفيلم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية.-(بترا)