“الفيلم الفرنسي–العربي” ضيف مهرجان “عمّان السينمائي”

عمان-الغد– يستضيف مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم خلال دورته الثانية من ٢٣ إلى ٣١ آب (أغسطس) ٢٠٢١ مهرجان الفيلم الفرنسي-العربي، في قسمٍ خاص له: “موعد مع السينما الفرنسية-العربية”.

يعرض “موعد مع السينما الفرنسية-العربية” أفلاماً خارج المنافسة، بموازاة أفلام المهرجان في أقسامه المختلفة والمتنافسة على جوائز السوسنة السوداء، وهي المسابقات العربية الثلاث (الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة) ومسابقة الأفلام العالميّة.

يشمل “موعد مع السينما الفرنسية-العربية” أفلاماً حديثة روائية ووثائقية تعرض لأوّل مرة في الأردن، إمّا فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا.

كما ستعرض في إطار هذا القسم الأفلام الأردنية الفائزة في مسابقة الأفلام القصيرة التي ينظمها كل عام المهرجان الفرنسي-العربي، بالإضافة إلى الفيلمين القصيرين اللذين فازا في المسابقة الموازية التي تقام كل عام في بلدة نوازي-لو-سيك خارج باريس.

في هذا الصدد، قالت ندى دوماني مديرة المهرجان: “نحن متحمسون لاستضافة قسم مخصص لمهرجان الفيلم الفرنسي–العربي، فهذه إضافة نوعية على ما يقدمه مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم.

نعتقد أن تضافر الجهود مع مهرجان طويل الأمد في الأردن يُثري البرنامج ونصل من خلاله إلى جمهور أوسع. نأمل أن ينمو هذا التعاون وأن يستمر في السنوات القادمة، خاصة وأن كمًا كبيرًا من الأفلام العربية من إنتاج مشترك مع فرنسا.

والجدير بالذكر أن ثمة العديد من الإضافات الجديدة هذا العام سيعلن عنها لاحقاً، من شأنها أن ترتقي بالمهرجان إلى مستوى جديد.”

هذا وأضاف الملحق الثقافي الفرنسي ومدير المعهد الفرنسي في الأردن، جيل رولاند: “يُنظم مهرجان الفيلم الفرنسي–العربي في قلب عمّان منذ أكثر من عقدين من قِبَل المعهد الفرنسي في الأردن وبالشراكة مع الهيئة الملكية للأفلام وأمانة عمّان الكبرى وغيرهم.

طالما كان هدفنا الترويج للأفلام المنتجة بين فرنسا والعالم العربي وبناء الجسور بين الجمهور الأردني والسينما الفرنسية. لسوء الحظ، اضطررنا إلى إلغاء دورة العام الماضي لأول مرة منذ ٢٥ عاماً بسبب الجائحة، لذلك قررنا الانضمام إلى مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم في دورة هذا العام، مما سيبعث روحاً جديدة في مهرجاننا.

كما أن مسابقة الأفلام القصيرة تعطي الفرصة للأردنيين الذين بدأوا حياتهم المهنية بالمشاركة بأفلامهم الوثائقية والروائية.”