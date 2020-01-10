القائد الناجح.. كيف يتصرف لمصلحة فريق العمل؟

علاء علي عبد

عمان- من ميزات القائد الناجح أنه يستطيع، وبكفاءة عالية تحديد أولوياته، فهو من جهة يدرك الأشياء التي تستحق منه أن يبذل جهده عليها، والأشياء التي يجب عليه تركها وعدم الالتفات لها، وكل ذلك بناء على مصلحة الفريق الذي يقوده وليس بحسب مصالحه الشخصية.

لو أخذنا القائد في العمل كمثال على ما أريد قوله، فسنجد أنه يقوم بترك العديد من الأشياء مضحيا بها بالرغم من أهميتها الشخصية له، إلا أنه يؤثر مصلحة فريق العمل ككل، وبما أن تضحيته تعود لمصلحة الفريق فإنه لا يتردد بالقيام بها. ومن أهم هذه التضحيات ما يلي: