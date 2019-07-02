أخبار محليةالغد الاردني

القائم بأعمال السفارة الأميركية تشيد بعلاقات بلادها مع الأردن

منذ ساعة واحدة
الأردن وأمريكا

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عمان- أشادت القائم بأعمال السفارة الاميركية في عمان كارين ساساهارا بالشراكة القائمة بين بلادها والأردن .
جاء ذلك خلال حفل استقبال اقامته السفارة الأميركية مساء الثلاثاء، بالعيد الوطني لبلادها الـ 243 والمعروف باحتفال الرابع من تموز. وقالت، اننا نحتفل أيضا في عام 2019 بمرور 70 عاماً على العلاقات الأمريكية الأردنية حيث أسست دولتانا في عام 1949 قاعدة قوية لهذه العلاقات، ونقدر عاليا الدور القيادي للاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دفع عجلة السلام والوسطية في منطقة يغلب عليها الاضطراب.
واشتمل الحفل الذي بدىء بالسلام الملكي الاردني والنشيد الوطني الاميركي على مقطوعات موسيقية وألعاب نارية. – (بترا)

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