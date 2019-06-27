“القاتل والقناص والمفترس” .. في مواجهة نارية بين الاوروغواي والبيرو

سالفادور دي باهيا (البرازيل) – تشهد مباراة الأوروغواي والبيرو في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا السبت في سالفادور ، مواجهة هجومية بين “قناص” و”قاتل” من جهة و”مفترس” من جهة أخرى.

سجل مهاجما الأوروغواي ، لويس سواريز 25 هدفا لبرشلونة (بطل اسبانيا) في الموسم المنقضي وادينسون كافاني 23 هدفاً لباريس سان جيرمان (بطل فرنسا) ، وفي البيرو، عاد باولو غيريرو من ايقاف لمدة 14 شهرا بسبب قضية منشطات، ليسجل 9 أهداف مع انترناسيونال البرازيلي.

ومع هذه الرقعة من اللاعبين ، يتوقع جمهور المدينة البرازيلية تسجيل عدد وافر من الأهداف في ربع نهائي المسابقة القارية في أمريكا الجنوبية ، حيث قال مدرب الأوروغواي الخبير أوسكار تاباريز قبل أشهر قليلة : “سواريز وكافاني لا يمكن استبدالهما ، نظرا لنجاعتهما الرهيبة، نتوقع تحقيق المزيد”.

ويشعر ثنائي الأوروغواي المنحدر من (سالتو) في شمال غرب البلاد ، بالثقة قبل المباراة الإقصائية بمسابقة تنفرد الأوروغواي في إحراز لقبها 15 مرة.

وقال (القناص) سواريز (32 عاما) وصاحب الرقم القياسي بـ 58 هدفا دوليا : “نحن من بين المرشحين لإحراز اللقب ، نحن الأوروغواي ، المنتخب الأكثر تتويجا بلقب كوبا أمريكا ، نريد اثبات ذلك من خلال الفوز بالمباريات”.

سواريز – الذي سجل 3 مرات في مواجهات سابقة ضد البيرو – أدرك الشباك في النسخة الحالية مرتين على غرار زميله كافاني ،الذي اقتنص هدف الفوز الاثنين ضد (حاملة اللقب) تشيلي وسمح له بتصدر مجموعته.

بدوره ، قال “القاتل” كافاني (32 عاما) وصيف سواريز في الأوروغواي مع 48 هدفا دوليا : “احتجنا إلى الفوز، أردنا تصدر مجموعتنا ونتابع على هذا النسق”.

وفي هجوم البيرو، يبرز باولو غيريرو الأفضل في تاريخ البلاد مع 37 هدفا ، إلى جانب التشيلي ادواردو فارغاس ، هو الأكثر تسجيلاً من بين اللاعبين العاملين الحاليين مع 12 هدفاً في المسابقة القارية.

تبدو مسيرة القاتل والقناص والمفترس في نهايتها، لكن جماهير سالفادور تعد نفسها بمشاهدة معركة نارية على اراضيها في ربع نهائي السبت. (أ ف ب)