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القادسية بطلاً للدوري النسوي للمستوى الثاني

منذ ساعتين

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عمان – الغد – صعد فريق القادسية لمصاف اندية الدوري النسوي للمحترفات، بعد ان ضمن لقب “المستوى الثاني” وبفارق 5 نقاط عن اقرب مطارديه، بعد ختام المرحلة السادسة وقبل الاخيرة من البطولة.

وتغلب القادسية على الزرقاء بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضية على ستاد الامير محمد، رافعاً رصيده الى 15 نقطة في صدارة الترتيب، فيما اقيمت السبت مباراتين، حيث تغلب كفر راكب على شيحان 3-0، فيما فاز البتراء على شباب بشرى 4-1.

وينتظر القادسية تتويجه بلقب الدوري النسوي للمستوى الثاني، بعد مباراته امام شيحان لحساب الاسبوع السابع والاخير من البطولة والتي تقام عند الساعة 3:30 عصر يوم الجمعة المقبلة على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب، فيما تستكمل باقي المباريات في اليوم ذاته بمواجهة نشميات كفر راكب وعجلون عند الساعة 3:30 على ملعب البولو2، ويلتقي الزرقاء مع البتراء عند الساعة 6:30 على ملعب البولو 1.

وحافظ القادسية على صدارته للترتيب بـ15 نقطة، فيما حل البتراء ثانياً بـ10 نقاط، والزرقاء ثالثاً بـ8 نقاط، وكفر راكب وشيحان رابعاً وخامساً بـ7 نقاط، وشباب بشرى سادساً بنقطتين، وعجلون سابعاً بنقطة واحدة.

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