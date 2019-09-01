القادسية بطلا للدوري النسوي للمستوى الثاني

عمان – الغد – توّج فريق القادسية ببطولة الدوري النسوي للمستوى الثاني لموسم 2019، بعد ان انهى المرحلة السابعة متصدراً الترتيب بـ18 نقطة، ضامناً صعوده الى دوري المحترفات.

وتغلب القادسية على شيحان 5-0 في المباراة التي جمعتهما الجمعة، على ملعب البولو، قبل ان تتوج عضو الهيئة التنفيذية ونائب رئيس اللجنة النسوية ستيفاني النبر، الفريق بكأس البطولة وميداليات المركز الأول.

ولحساب الاسبوع السابع من البطولة، تغلب البتراء على الزرقاء 2-0، وفاز كفر راكب على عجلون 7-0.

ومع نهاية البطولة، حافظ القادسية على صدارة الترتيب بـ18 نقطة، والبتراء ثانياً بـ13 نقطة، وكفر راكب ثالثاً بـ10 نقاط، والزرقاء رابعاً بـ8 نقاط، وشيحان خامساً بـ7 نقاط، وشباب بشرى سادساً بنقطتين، وعجلون سابعاً بنقطة واحدة.