القادسية يصعد لمصاف اندية الدوري النسوي للمحترفات

عمان – الغد – صعد فريق القادسية لمصاف اندية الدوري النسوي للمحترفات، بعد ان ضمن لقب “المستوى الثاني” وبفارق 5 نقاط عن اقرب مطارديه بعد ختام المرحلة السادسة وقبل الاخيرة من البطولة.

وتغلب القادسية على الزرقاء بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت الجمعةعلى ستاد الأمير محمد، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب.

واقيمت السبت مباراتين، حيث تغلب كفر راكب على شيحان 3-0، فيما فاز البتراء على شباب بشرى 4-1.

وينتظر القادسية تتويجه بلقب الدوري النسوي للمستوى الثاني، بعد مباراته امام شيحان لحساب الاسبوع السابع والاخير من البطولة والتي تقام عند الثالثة والنصف عصر الجمعة 30 آب على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب.

فيما تستكمل باقي المباريات في اليوم ذاته بمواجهة نشميات كفر راكب وعجلون عند الثالثة والنصف على ملعب البولو2، ويلتقي الزرقاء مع البتراء عند السادسة والنصف على ملعب البولو 1.

وحافظ القادسية على صدارته للترتيب بـ15 نقطة، فيما حل البتراء ثانياً بـ10 نقاط، والزرقاء ثالثاً بـ8 نقاط، وكفر راكب وشيحان رابعاً وخامساً بـ7 نقاط، وشباب بشرى سادساً بنقطتين، وعجلون سابعاً بنقطة واحدة.