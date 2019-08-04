القادسية يُحلق في صدارة الدوري النسوي للمستوى الثاني

عمان – الغد – واصل فريق القادسية، صدارته للدوري النسوي للمستوى الثاني للعام 2019، مع نهاية مباريات الجولة الثالثة، بفوزه على كفر راكب 1-0، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها شيحان على شباب بشرى، في ما تغلب البتراء على عجلون 7-0.

ورفع القادسية رصيده الى 9 نقاط في صدارة الترتيب، في ما حل البتراء ثانياً بـ6 نقاط، والزرقاء ثالثاً بـ4 نقاط، وتقاسم كفر راكب وشيحان المركزين الرابع والخامس بـ3 نقاط، وشباب بشرى سادساً بنقطة واحدة، فيما ظل عجلون سابعاً دون نقاط.

وتقام مباريات الجولة الرابعة، الجمعة المقبل، حيث يواجه نشميات كفر راكب نظيره الزرقاء عند الساعة 4:00 عصرا على ملعب “البولو1″، وبنفس التوقيت يلتقي عجلون مع شيحان على “البولو2″، في ما تختتم مباريات الجولة بلقاء شباب بشرى مع القادسية عند الساعة 5:00 مساء على ملعب الامير هاشم.