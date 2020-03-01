القاسمي يتفقد التحضيرات النهائية لإطلاق أعمال “الدولي للاتصال الحكومي 2020” بالشارقة

عمان- الغد- أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، سعي إمارة الشارقة لتطوير قطاع الاتصال الحكومي من خلال إبراز أهميته باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وهو يستعد لإطلاق دورته التاسعة، أسهم منذ انطلاق دورته الأولى في الارتقاء بهذا القطاع، ويعتزم استكمال مسيرته في تطوير آلياته وأدواته وتوجهاته على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى مركز إكسبو الشارقة، لتفقد التحضيرات النهائية للدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي الرابع والخامس من مارس المقبل.

وتفقد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الاستعدادات واللمسات الأخيرة المتعلقة بانطلاق المنتدى الذي يستضيف 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المفكرين العرب والخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، واطلع على مختلف الأعمال الجارية، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب القاعات التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية، والمخصصة لاستضافة 57 فعالية تتضمن جلسات حوارية وتفاعلية وخطابات ملهمة وورش تدريبية ومنصات متنوعة.

والتقى رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال جولته، رؤساء اللجان التنظيمية للمنتدى، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على جهودهم، كما ثمن التنظيم الذي تتولاه الفرق الفنية، مؤكداً عزم الإمارة على تقديم دورة جديدة من المنتدى من حيث ابتكار المحتوى وعمق البحث والقدرة على التأثير في قدرة المؤسسات والحكومات على التعامل مع واقع الاتصال الآخذ بالتغير بسرعات كبيرة وفي اتجاهات عدة بآن واحد.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، “نشهد اليوم الاستعدادات لانطلاق دورة نوعية ومميزة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحمل محاور عدة بدل شعار واحد، لتؤكد أن الاتصال عملية شاملة يجب أن تستوفي عناصر مختلفة ومتنوعة حتى يكون لها تأثيرها في الرأي العام المحلي والدولي، وأن الاتصال اليوم بات عاملاً حاسماً في استقرار المجتمعات ونجاح المؤسسات الرسمية والخاصة”.

وذكر الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن المحاور الأربعة تشمل، ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي، مشيراً إلى أن هذه المحاور ترتبط بشكل وثيق باهتمامات الرأي العام للجمهوريين المحلي والعالمي.

يشار إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، نجح منذ انطلاقه في عام 2012، في تعزيز الاهتمام بالاتصال الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وتطوير قنوات التواصل بين الحكومات والجماهير، من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتحدثين الذين يعرضون تجاربهم في هذا المجال، ويقدمون رؤاهم حول كيفية الارتقاء بالاتصال الحكومي وزيادة كفاءته في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم بالحاضر والمستقبل.