القاسم: الصندوق الأردني للريادة يسعى لخلق بيئة ملائمة وحاضنة لريادة الأعمال والشركات الناشئة

عمان-الغد– اختتمت يوم الاثنين الماضي، فعاليات المنتدى الرقمي لبلدان المشرق، الذي نظمته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبشراكة مع الصندوق الأردني للريادة.

واستعرض المدير العام بالوكالة للصندوق الأردني للريادة ليث القاسم في أكثر من لقاء له في المنتدى، دور الصندوق في خلق بيئة ملائمة لريادة الأعمال وتمكين الشركات الريادية الناشئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتوفير التمويل الملائم للشركات الناشئة والقائمة من جهة ومن جهة أخرى، توفير تمويلات إضافية لتشجيع إنشاء “صناديق رأس مال مغامر” أخرى موجهه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء تحت التأسيس او القائمة منها.

وشدد القاسم على أن تأسيس الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال يعدان من أفضل الوسائل والطرق لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن وعلى رأسها تحدي البطالة التي ترتفع نسبتها بين فئة الشباب، مبيناً أن نموذج الصندوق الأردني للريادة قد تم تطويره لمعالجة هذا التحدي من خلال توفير التمويل بالدرجة الأولى بوجود مستثمر أولي كمتطلب أساسي والذي من شأنه سيقوم بتحريك رأس المال المغامر قي السوق. وعلاوةً على ذلك يقوم الصندوق بتقديم خدمات فنية مساندة لخدمات الأعمال والخدمات التمويلية للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبمختلف المراحل، وتحقيق عائد استثماري على استثمارات الصندوق، إضافة إلى تطبيق افضل الممارسات الدولية المتبعة لجذب صناديق استثمارية جديدة (اقليمية وعالمية) للاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي بدورها ستعمل على إيجاد أدوات تمويلية مبتكرة لسد الفجوات التمويلية في المملكة.

والصندوق الأردني للريادة- الذي أطلق رسميا منتصف العام الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز- شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض برأسمال قدره 98 مليون دولار، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار.

وأوضح القاسم، أن منتدى المشرق الرقمي كان فرصة مثالية لاطلاع الرؤساء التنفيذيين للصناديق الاستثمارية العالمية على بيئة ريادة الأعمال ومميزات فرص الاستثمار في الأردن، إضافة إلى تعريف المستثمرين بأبرز قصص النجاح الرائدة.

ومن جانبها، ثمنت الشركات الناشئة المشاركة والتي وصل عددها لأكثر من أربعين شركة محلية وإقليمية دور الصندوق الأردني للريادة في المنتدى وإتاحته الفرصة للرياديين بعرض أفكارهم وأعمالهم لأكثر من عشرين صندوقاً إستثماريا عالميا حيث قام مدراء هذه الصناديق أيضا بجولة ميدانية في مجمع الحسين للأعمال للتعرف أكثر على الشركات الأردنية.

وعلى هامش المنتدى، نظم الصندوق الأردني للريادة ورشة تدريبية لأكثر من سبعين مدير صندوق استثماري لتعريفيهم بالمعايير العالمية لإدراة صناديق الاستثمار بفعالية ونجاح.

تجدر الإشارة، إلى أن منتدى المشرق الرقمي الذي استمرت فعالياته ليومين، ناقش دور الرقمنة في تحديد شكل مستقبل المنطقة من منظور قادة الحكومات وقطاع الأعمال، وتعزيز الاقتصادات الرقمية في منطقة المشرق العربي، فيما قام المشاركون بتبادل المعارف والخبرات وقدموا نظرة مستقبلية وتوصيات رئيسية لتحويل المشرق العربي إلى منطقة رقمية جديدة في المجالات ذات الصلة بالبنية التحتية الرقمية والمنصات والمهارات وأنظمة الدفع وريادة الأعمال.