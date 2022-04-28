القاصة سحر ملص.. بين شغف العلم والأدب “رحلة” محملة بالإنجازات

عزيزة علي



عمان- “عشت بين العلم والأدب منذ الطفولة، فقد أردت ألا تكون حياتي عابرة بل ذات معنى، ومعنى سام، لا مجرد عابرة سبيل، كان هذا طموح الطفلة التي كنت عليها..”، بهذه العبارة وصفت القاصة والدكتورة الصيدلانية سحر ملص مسيرتها بين العلم والأدب، في حديثها لـ”الغد”.

القاصة ملص حاصلة على بكالوريوس في علم الصيدلة، دبلوم دراسات عليا في التأهيل التربوي من كلية التربية بالجامعة الأردنية، وعملت رئيسة لقسم المهن الطبية المساعدة في كلية المجتمع الأردني، ومدرسة للمواد الصيدلانية في الكلية العربية، والكلية الوطنية، وكلية المجتمع الأردني.

تقول ملص “ولدت لأسرة كبيرة تتألف من الأب والأم وثمانية أفراد، فقد ولدت في نيسان شهر الربيع، وفتحت عينيّ في دمشق مسقط رأسي في بيت جدتي، ثم عادت بي أمي إلى عمان ووضعت لي سريري تحت شجرة توت، لطالما كنت أناغي أغصانها ولا أغفو، إلا هناك تحت أشعة الشمس حتى إذا غفوت أسرعت أمي لتحملني الى غرفة النوم آنذاك فتحت عينيّ، ورحت أبكي فترجع بي لأنام تحت أغصان الشجرة ولذلك كنت وما زلت عاشقة للطبيعة”.

تتابع “في مرحلة الطفولة بدأت أبحث عن معنى الحياة ورحت أقرأ، وكانت أمي مثقفة حافظة للشعر، وكان أبي أول قاص في حياتي، إذ دائما يطرز كلامه بقصص جميلة تحمل عبرة، وأول كتاب قرأته هو “جان فالجان”، بطل رواية “البؤساء”، طريد الإنسانية والفيلسوف الزاهد الذي عاش في برميل خشبي يتأمل الحياة، وعندما كانت تضيق نفسي من فوضى إخوتي أمسك بطبشورة وأرسم بها دائرة على سجادة غرفة الجلوس وأجلس بها في عالمي الخاص وسط إخواتي الذين يتقنون الثرثرة، عندما وصلت المرحلة الثانوية عشت في دوامة اختيار دربي وتخصصي الجامعي”.

وتشرح ملص “رغم ممانعة والدي رحمة الله التحاقي بالجامعة، كنت أفكر أن أدرس المحاماة لأدافع عن المظلومين، أو أن أصبح مصلحة اجتماعية، ثم أعجبت بشخصية مدام كوري، فاخترت درب الصيدلة والتحقت بجامعة دمشق، كان سبب اختياري لهذا التخصص هو عشقي لمادة الكيمياء، وعندما التحقت بجامعة دمشق أول ما قمت به أني ذهبت لأشاهد المشرحة في كلية الطب، لأختبر ذاتي عن قرب إن كنت قادرة على التعايش مع الموتى ومادة التشريح، كي أختار كلية الطب، ولكني أصبت بالرعب، ثم التحقت بكلية الصيدلة”.

وتضيف “وأول نص أدبي كتبته كان يشبه الشعر وأنا في الصف الرابع الابتدائي، وقد أخذت بجمال الربيع والطبيعة، فكتبت “لولا الشتاء لما رأيت العشب الأخضر”، ثم توالت القصص وكتابة المذكرات التي انتظمت في كتابتها منذ ذلك الوقت، وما زلت أحتفظ بها مذكرات تؤرخ لحياة أسرة بكل ما فيها من مواقف محزنة أو مفرحة. تخرجت في كلية الصيدلة بمعدل جيد، في جامعة دمشق وقد عذبتني الغربة والبعد عن أسرتي، وأقول إنه حتى حياتي في الجامعة كانت غريبة، إذ توفيت طالبة صيدلة في القسم وهي في ريعان الشباب، وانهارت شرفة في المدينة الجامعية وقتل العشرات من الفتيات في قصة مروعة”.

وبعد التخرج عادت ملص إلى عمان، وتقول: “عندما عدت عملت في صيدلة الروابدة، لكني شعرت أن العمل في الصيدلية لا يتناسب مع روحي المحلقة التي تريد العطاء في مجال آخر، فقررت الالتحاق بمهنة التعليم في كلية المجتمع كي أعلم الطلبة تخصص مساعدي صيدلة، وطلبت من دولة عبدالرؤوف الروابدة الذي كان آنذاك رئيس مجلس الأمناء في كلية المجتمع الأردني أن ينقلني من الصيدلية الى الكلية، ثم توجهت إلى التدريس وكنت آنذاك في سن الخامسة والعشرين من عمري، وكان بعض الطلبة في عمري تقريبا”.

وتضيف “صادفت في تلك المرحلة الكثير من العقبات، لا سيما أن العديد من الطلبة قد حصلوا على معدلات متدنية في الثانوية ونظرتهم لأنفسهم أنهم من أصحاب الحظ العاثر بسبب التحاقهم بكليات المجتمع فكان علي بذل جهد كبير في تعليمهم، ولله الحمد كانت نتيجة امتحان الشامل بين طلبتي في السنة الأولى وما بعدها مائة بالمائة، في ذلك الوقت لم تكن وزارة التعليم العالي قد تأسست وكنا نتبع لوزارة التربية والتعليم، ولم يكن هناك أي كتب أو منهاج واضح في هذا التخصص، مجرد خطط دراسية”.

وتتابع “ثم قمت بتأليف كتاب علمي في مجال تخصصي بعنوان “علم العقاقير- النباتات الطبية”، وفقا للخطة المعدة للطبة من قبل وزارة التربية والتعليم، وطبعت أول كتاب علمي وأنا في السابعة والعشرين من عمري، وقد أقرته وزارة التربية ضمن منهاج كليات المجتمع، وفي العام 1992، كلفتني وزارة التربية والتعليم بتأليف “وحدة الإنسان والدواء”، ضمن منهاج الأحياء للصف العاشر، وأتبعتها بالمساهمة في تأليف كتاب “دليل المعلم”، مادة الأحياء، للصف العاشر، وقد تم تدريس المادة في العام 1994، وما تلاها”.

وواصلت حديثها عن مرحلة التدريس، بالقول: “كنت صارمة في مجال التدريس وكنت أريد أن أنشئ جيلا متعلما يؤمن برسالته ولم تكن محاضرتي تقتصر على المواد العلمية الجافة، بل هي مزيج من دروس الحياة، والدعوة للتفكر في الخلق والخالق من خلال العلم، وعملت حديقة نباتات طبية في الكلية، ومجلة ورقية يصدرها طلبتي ومنعت الغش بين الطلبة، وأثناء ذلك لم أكف لحظة عن كتابة القصص، حتى أنني في إحدى المرات كنت أراقب في الامتحان النهائي لطلبتي، فوجدتني أكتب قصة أثناء مراقبتي بينما راحت دموعي تنهمر وقد عشت أجواء القصة التي نشرت فيما بعد في مجموعتي الأولى وكانت بعنوان “شقائق النعمان”، وهي أول مجموعة قصصية أصدرتها وكانت في العام 1990، ثم أتبعتها بمجموعة “ضجعة النورس”، ثم قصة طويلة “إكليل الجبل””.

وعن أول رواية كتبتها، تقول: “كان ذلك في العام 1995، بعنوان “العين الزجاجية”، ولم أقم بنشرها، إلا بعد سنوات طويلة وتابعت الكتابة في المجال الأدبي فأنجزت عشر مجموعات قصصية، وثلاث روايات وثلاثة كتب عن المكان أحدها عن مدرستي؛ الأولى مدرسة الأميرة هيا التي تحولت إلى بيت الشعر الأردني بعنوان “الشمعة والظل”، في العام 1993 امتلكت أول صيدلية خاصة بي في ضاحية الرشيد، أكثر ما كان يزعجني من عملي في الصيدلية أنها قد لا تطيقه روحي وأنا أجلس خلف الفاترينات الزجاجية وروحي تحلق في الخارج لذلك قمت ببيعها، وبعد سنوات قليلة شعرت بالحنين للصيدلية وأجواء العمل فيها فابتعت واحدة أخرى في جبل التاج ولم أصمد فيها إلا سنتين وعدت لبيعها مرة أخرى”.

وتقول: “أعترف أنه كان لدي طموحات كبيرة في الأدب في تغير الواقع في الحياة وخاصة واقع المرأة، وللعلم أنا امرأة متمردة على الظلم، أكره العنف بكل أشكاله، إنسانة عاملة عصامية شقت دربها في الحياة، لكن ما شاهدته من فظاعات وروح الشر والحروب الطاغية في العالم، بدءا باغتصاب أرض فلسطين ثم الحروب اللاحقة “صبرا وشتيلا”، سقوط بغداد وتشريد الشعب العراقي الشقيق، الحرب على سورية وتشتيت شعبها، حروب مجنونة في كل العالم العربي والعالم، أيقنت أن الكلمة لا توقف رصاصة ولا قذيفة مدفع، فلم تعد الكتابة تغريني كما في السابق، كثير من القصص اشتعلت في روحي ثم وأدتها في أعماقي، عدد من الروايات كتبتها ولم أنشرها، آخرها رواية “الصندوق الأسود” التي كتبتها في حصار كورونا وهي حبيسة أدراج مكتبتي”.

وتختم: “آخر إنجاز علمي لي كان عن “الصناعة الدوائية في مائة عام”، صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة مئوية الدولة”.