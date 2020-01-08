القاص والكاتب رسمي أبو علي في ذمة الله

عزيزة علي

عمان- انتقل إلى رحمة الله القاص والكاتب رسمي أبو علي، الذي ولد في قرية المالحة القريبة من القدس، ونزح مع عائلته بعد النكبة إلى بيت لحم، ومنها إلى عمّان، حيث حصل على شهادة الثانوية العامة.

كما حصل ابو علي على بكالوريس المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة عام 1964. عمل مذيعاً ومقدماً ومنتجاً لبرامج إذاعية شملت المنوعات، والمسلسلات الدرامية، والتعليقات السياسية في إذاعة عمًان خلال السنوات من 1964 إلى 1966.

كما أنتقل ابو علي بعدها للعمل في إذاعة فلسطين خلال السنوات من 1966 إلى 1982 ومنذ ذلك العام وهو متفرغ للكتابة الصحفية. عاش في بيروت في مطلع السبعينيات وأسس هناك مجلة “الرصيف” ذات التوجه الثوري مع الشاعر الفلسطيني علي فودة وآخرين في عام 1981.

استقر في عمّان منذ أواخر الثمانينيات. عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو في الإتحاد العام للكتّاب والصحفيين الفلسطينيّين.

صدر له رواية بعنوان “الطريق إلى بيت لحم”، وفي مجال القصة صدر له “قط مقصوص الشاربين اسمه ريّس”، (قصص)، 1980، “لا تشبه هذا النهر” (شعر)، 1984، “حكاية طويلة اسمها أوميدا” (قصص)، 1990، “ينزع المسامير ويترجل ضاحكاً” (مجموعة قصصية)، رام الله، 1997، “ذات مقهى” (شعر)، 1998، “تلك الشجرة الجليلة… ذلك الانحدار السحيق (أوراق من عمّان الخمسينات)”، (سيرة ذاتية)، 1999، “الأعمال الأدبية”، دار مجدلاوي – عمّان، 2008