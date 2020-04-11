القاضي: قرار “المركزي” بتأجيل توزيعات الأرباح يدعم جهود مجابهة كورونا

عمان – الغد – أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن هاني القاضي أن قرار البنك المركزي الاردني للبنوك، والمتعلق بتأجيل توزيع ارباح البنوك لسنة المالية 2019، جاء لدعم الجهود الوطنية لمكافحة كورونا. وشدد على أن هذه القرار يعني بأن توزيع الارباح النقدية سيكون وفقا للبيانات الختامية في العام 2020، مشيرا الى أن هذا القرار يأتي منسجما مع التوجهات الدولية التي تنتهجها البنوك المركزية والسلطات الرقابية في العالم بهدف احتواء تداعيات أزمة “كورونا”.

وأضاف “أن هذا الاجراء من قبل البنك المركزي الاردني سيعزز متانة البنوك الاردنية في المنظومة الدولية في هذه الازمة”، ويساعد كذلك البنوك في دعم الجهود الوطنية في مساعدة القطاعات الاقتصادية الأخرى في التعافي من الاثار المرتبطة نتيجة تداعيات أزمة “كورونا”.

واشار القاضي الى ان النهج التشاركي بين البنك المركزي الاردني والبنوك بهدف الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني، وأن البنوك بذلت جهدا مميزا تمثل بتأجيل الاقساط على القطاعات المتضررة من أفراد وشركات في ضوء صدور التعليمات المتعلقة بذلك من البنك المركزي.

ولفت كذلك الى المساهمة الاجتماعية التي تقوم بها البنوك من خلال برنامج “همة وطن” وغيرها من البرامج الاخرى التي أطلقت منذ بداية أزمة “كورونا” بهدف مساعدة أبناء هذا الوطن على تخطي الاثار الاقتصادية على ظروفهم المعيشية.

وأشاد القاضي الى الدور المهم الذي تقوم به البنوك بالأزمة، اذ قامت منذ بداية ازمة “كورونا” بدراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص، لافتا الى أنه رغم المخاطر التي تواجه المجتمع والعملاء اذ ان البنوك اتخذت تدابير السلامة الصحية لكافة عملائها ولموظفيها وفقا لأعلى الأنظمة الصحية المعمول بها عندما فتحت أبوابها للعملاء.

وقال القاضي “ان البنوك تعمل ليل نهار لتقديم الخدمات الأساسية من تأمين النقد ودوام تغذية أجهزة الصرافات الالية في السيولة لتوفيرها لعملائها، وحتى أيام التوقف عن العمل اذ دأبت على العمل بكفاءة من أجل القيام بالتحويلات اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية بما يوفر سلامة امدادات التجارة الخارجية الأساسية الى المملكة”.

وحول البرنامج الجديد الذي أطلقه البنك المركزي الاردني، بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح القاضي أن البنوك شرعت في تنفيذه وأن هنالك طلبات كبيرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا البرنامج والذي سيمكن هذه الشركات من التمويل والاستمرار في اعمالها والمحافظة على العاملين لديها من ابناء الوطن.

يشار إلى البنك المركزي الاردني اتخذ العديد من الاجراءات لمجابهة أزمة كورونا، والتي شملت تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1.5% وتخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي من 7% الى 5%، الى جانب تخفيض أسعار الفائدة على برامج البنك المركزي القائمة والتي تنفذها البنوك بهدف خدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة.