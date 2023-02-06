القاضي: متشوق للعودة إلى الملاعب.. وأتمنى تغيير النهج في الوحدات

مهند جويلس

عمان – أكد لاعب الوحدات السابق معاذ القاضي، أن سياسة الإدارات المتعاقبة في “الأخضر” بالاعتماد على اللاعب الجاهز غير صائبة، نظرا لغياب أبناء النادي عن الفريق الأول، وهم الذين ينتمون بصورة أكبر من غيرهم للشعار، مفيدا بأن هذه الخطوة لن تفيد الفريق الأول كثيرا على الصعيدين المحلي والقاري.

وبين القاضي في حديثه لـ “الغد”، أن الوحدات يمتلك عناصر مميزة في مختلف فئاته العمرية منذ سنوات طويلة، متمنيا الاعتماد على أكبر عدد من لاعبي الشباب الذين توجوا مؤخرا بلقب دوري تحت 19 عاما لأندية النخبة، والذين يشكلون السواد الأعظم من منتخب الشباب المشارك في كأس آسيا الشهر المقبل.

وأضاف: “الوحدات كان وما يزال يضم أفضل اللاعبين على المستوى المحلي في مختلف الفئات العمرية، وهناك العديد من اللاعبين الذين استحقوا فرصا للعب مع الفريق الأول، مثل اللاعب إبراهيم سعادة الذي يلعب في الزوراء العراقي حاليا، وللأسف لم نشاهد أبناء النادي في الفريق الأول خلال السنوات الماضية إلا بأعداد قليلة”.

وبدأ القاضي مسيرته مع الوحدات عندما كان يبلغ من العمر 11 عاما، حيث شغل مركز الجناح الأيسر والمهاجم في الملعب، وتدرج في جميع فرق الفئات العمرية في النادي وصولا للفريق الأول، وحقق العديد من الألقاب الجماعية وقتها، وكان هدافا للفريق في غالبية البطولات، وذلك بعد أن وقع على عقد احترافي في العام 2019، حيث كان مدرب الفريق الأول حينها عبد الله أبو زمع، فيما كان بسام الخطيب مدربا للرديف.

واضطر القاضي حسب قوله، أن يتوقف عن اللعب خلال الموسمين السابقين لأسباب متعلقة بالدراسة الجامعية، مبينا أن ممارسة كرة القدم وحدها لا تكفي في الأردن، نظرا للدخل القليل الذي يتحصل عليه اللاعب المحترف جراء ممارسته للعبة، مقارنة بالدول المجاورة التي تتفوق كثيرا في هذا الجانب.

وتابع: “الدوري المحلي ضعيف من جميع النواحي مقارنة بالدول العربية، وذلك لضعف الإمكانيات المالية والبنية التحتية، إلى جانب الفوارق الفنية والبدنية الواضحة بين اللاعب المحلي والآخر، وذلك بسبب قلة الاهتمام باللاعب الأردني رغم امتلاكه إمكانيات تحتاج للعناية فقط”.

وأبدى القاضي تشوقه للعودة من جديد الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هناك تواصلا غير رسميا مع أحد أندية المحترفين من أجل تمثيله، مع تأكيده أنه جاهز للعودة للوحدات مجددا لإسعاد جماهيره العريضة، والتي استمرت بالتواصل معه خلال الفترات الماضية بالسؤال عنه وعن مصيره الكروي بعد غيابه المفاجئ عن الساحة، علما بأنه لعب في دوري “الأولى” بعد إعارته من الوحدات لفريقي مغير السرحان والطرة.

وتمنى اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، رؤية شقيقه الأصغر صهيب مع الفريق الأول للوحدات مستقبلا، وهو الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن مع فريق تحت 19 عاما، مستغربا عدم استدعائه مؤخرا لمنتخب الشباب رغم تألقه في بطولة الدوري.