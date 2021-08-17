“القانونية النيابية” تُقر مواد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمان- أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، عددًا من مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب لسنة 2020، والمُعاد من مجلس الأعيان.

وقال رئيسها النائب محمد الهلالات، في الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، إن

مشروع القانون يتضمن 13 مادة، مضيفًا أن المواد التي أقرتها اللجنة جرى مناقشتها وتمحيصها مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.

وتابع أن “القانونية النيابية” أرجأت إقرار باقي المواد إلى الاجتماع المقبل، بُغية دراستها وبحثها بشكل أكبر.

وحضر الاجتماع كل من النواب: صالح الوخيان وغازي ذنيبات ورائد سميرات وعارف السعايدة وعبدالكريم الدغمي وفايز بصبوص وسليمان القلاب ومحمد جرادات وخالد البستنجي وضرار الداود وعبير الجبور وزينب البدول.–بترا