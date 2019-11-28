القانون: بين التطوير والتغيير

د. نهلا عبد القادر المومني

بدأت الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة أعمالها في العاشر من شهر تشرين الثاني من العام الجاري، ومع بدء هذه الدورة قامت الحكومة بإحالة ما يقارب من (54) تشريعاً إلى مجلس النواب لتباشر السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل بالتشريع لصلاحياتها في مراجعة هذه التشريعات.

وبمناسبة انعقاد هذه الدورة العادية بحملها التشريعي الثقيل يثور تساؤل دائم حول مدى استناد سن التشريعات أو تعديلها إلى سياسية تشريعية واضحة المعالم، وبصيغة أخرى هل ما يتم بالفعل هو تطوير للتشريعات يؤدي إلى تمتين النظام القانوني في الدولة، وتنقيته من العيوب والشوائب وتجويده بما يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أرجائها، أم هو مجرد تغيير لا أكثر.

يؤكد فقهاء القانون على أن تطوير التشريعات هي عملية تعبر عن نمو المجتمع وتقدمه، ولعملية التطوير هذه محددات يمكن تأطيرها في نقاط أساسية تتمثل في ضرورة احترام القانون للمبادئ والمعايير الدستورية وأبرزها صون حقوق الأفراد وحرياتهم وليس الانتقاص منها تحت غطاء تنظيم الحق، وأن يُحقق التشريع المصلحة العامة في المجتمع، ويقيم في الوقت ذاته توازناً بين حقوق ومصالح الجماعة والقوى المختلفة، وأن ينبع التطوير من سياسية تشريعية تتسم بالوضوح، وتؤدي إلى سن قوانين تنبع من حاجة حقيقية وبعد دراسات مستفيضة للجدوى من وجودها سعياً للوصول إلى قانون يُعبر بحق عن إرادة الأمة.

أما تغيير التشريعات، فهو مجرد تعديل يُغفل الأسس والاعتبارات الواردة أعلاه، ويأتي لسد ثغرة طارئة أو وضع حل لمشكلة مجتمعية تنبع في الكثير من الأحيان من وجود انطباعات بدون الاستناد إلى حقائق علمية وقواعد بيانات دقيقة، ما يؤدي إلى انتاج تشريعات كثيرة تثقل كاهل الدولة القانوني وتؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، لا بل أن بعض التغيير الذي يطال التشريعات قد يؤدي إلى إضعاف فئة في المجتمع لصالح فئة أخرى، فيختل التوازن القائم بين القوى الاجتماعية المختلفة وقد ينتج عنه أيضًا توسيع دائرة الملاحقة الجزائية. وبعضها الآخر –أي التغيرات التشريعية- تمنح السلطات صلاحيات تقديرية تفتقر للضوابط اللازمة ومنها ما يتضمن نصوصاً عامةً فضفاضةً يمكن توسيع دائرتها لتشمل العديد من الأفعال تحت لوائها؛ فيمسي الفرد غير قادر على ضبط سلوكه وفق النص القانوني. ومن أبرز الدلائل على التغيير التشريعي دون التطوير أن تكون المصلحة التي يريد المشرع حمايتها من إقراره للتشريع غامضةً أو متعارضة مع تشريعات أخرى.

إن تغيير التشريعات دائماً ما ينطوي على تعديلات مجتزأة بدون التعامل مع القوانين بوصفها مصفوفة واحدة تستدعي التعديل في الوقت ذاته منعاً للتعارض والتناقض، ولنا في التشريعات الأردنية أمثلة كثيرة أبرزها التشريعات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث إن ما جرى من تعديلات على هذه المنظومة التشريعية تم بصورةٍ مُجتزأةٍ بدون النظر إليها بوصفها مصفوفةً تشريعيةً واحدةً يقتضي تعديل تشريع منها مراجعة باقي التشريعات منعاً لتضييق النطاق على هذه الحريات بكثرة النصوص واتساعها في العديد من الأحيان أو إبقاء الباب موارباً لتطبيق أكثر من نص على الفعل ذاته.