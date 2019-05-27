“القاهرة عمان” يدعم الأيام الوظيفية في جامعات أردنية

عمان – ترجم بنك القاهرة عمان رسالته نحو تمكين الشباب الأردني من الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات والتخصصات بدعمه لأيام وظيفية نظمتها جامعات أردنية.

وساهم بنك القاهرة عمان في دعم الأيام الوظيفية في كل من جامعات الأردنية وفيلادلفيا والأميرة سمية والهاشمية والالمانية الأردنية.

وشهدت هذه الفعاليات اقبالا لافتا من قبل الباحثين عن العمل في المجال المصرفي والمالي، كما استقبل جناح البنك في هذه الأيام طلبات الباحثين عن فرصة عمل في هذا المجال.

ويولي بنك القاهرة عمان الشباب أهمية كبيرة خاصة في تمكينهم من الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات والتخصصات وذلك في اطار سياسته في دعم المجتمع المحلي والمساهمة في حل مشاكل الفقر والبطالة بين الشباب. وعرف عن بنك القاهرة عمان بانه من المؤسسات الوطنية الرائدة في رعاية الشباب وابداعاتهم سواء من خلال المساهمة في تمكينهم من العيش الكريم ودعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة التي جعلته وجهة بنوك ومؤسسات مالية عالمية أوروبية تعمل على دعم اقتصاديات دول من خلال النهوض بالمشروعات الشبابية الابداعية على مختلف الصعد.