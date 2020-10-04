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“القاهرة عمان” يستقبل عملاءه في فرع الرصيفة بحلة جديدة

منذ 21 دقيقة
فرع بنك القاهرة عمان في فرع الرصيفة -(من المصدر)

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عمان- استقبل بنك القاهرة عمان عملاءه في مقر فرعه في الرصيفة بمحافظة الزرقاء بعد تحديثه لتلبية حاجات المنطقة مصرفيا وخدمة الشرائح كافة.
وفرع بنك القاهرة الذي يقع في الرصيفة، شارع الملك حسين، منطقة العامرية، حي العرب، عمارة رقم 138، تم تحديثه وفق أحدث التصاميم العصرية والتقنية بهدف ضمان سرعة خدمة العملاء وتوسيع قاعدة العملاء بتقديم أفضل الخدمات المصرفية.
وتحاكي الأعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية للبنك، وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وأمان وانسيابية.
وراعى البنك في تحديث فرع الرصيفة موقعه توفير وسائل الراحة كافة وسرعة تقديم خدماته لعملائه داخل الفرع بما فيها توفير جهاز صراف آلي لتقديم الخدمات المصرفية كافة على مدار 24 ساعة.

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