“القاهرة عمان” يعزز شبكة فروعه بافتتاح مكتب جديد في وسط الزرقاء

الزرقاء- الغد- استقبل بنك القاهرة عمان، مؤخرا، عملاء في مكتبه الجديد في الوسط التجاري بمدينة الزرقاء.

ويمتاز المكتب الجديد الكائن في مبنى الضمان الاجتماعي عمارة رقم 46- شارع شامل أنه يقع في منطقة تجارية حيوية تشتمل على محلات تجارية وموظفين وعاملين في القطاعين العام والخاص.

ويخدم بنك القاهرة عمان في هذا المكتب قطاع الأطباء والصيادلة والمحامين والمتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.

وتحاكي الأعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك.

ويخفف المكتب الجديد لبنك القاهرة عمان في الزرقاء العبء على فرع الزرقاء المتواجد في شارع بغداد من خلال توفيره بيئة مصرفية مميزة تناسب حاجة العملاء وتختصر عليهم الجهد والوقت خلال تنفيذ عملياتهم المصرفية الخاصة بحساباتهم.