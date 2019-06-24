أخبار محلية

“القاهرة عمان” يعزز شبكة فروعه بافتتاح مكتب جديد في وسط الزرقاء

منذ ساعتين
بنك القاهرة عمان في وسط الزرقاء - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الزرقاء- الغد- استقبل بنك القاهرة عمان، مؤخرا، عملاء في مكتبه الجديد في الوسط التجاري بمدينة الزرقاء.
ويمتاز المكتب الجديد الكائن في مبنى الضمان الاجتماعي عمارة رقم 46- شارع شامل أنه يقع في منطقة تجارية حيوية تشتمل على محلات تجارية وموظفين وعاملين في القطاعين العام والخاص.
ويخدم بنك القاهرة عمان في هذا المكتب قطاع الأطباء والصيادلة والمحامين والمتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وتحاكي الأعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك.
ويخفف المكتب الجديد لبنك القاهرة عمان في الزرقاء العبء على فرع الزرقاء المتواجد في شارع بغداد من خلال توفيره بيئة مصرفية مميزة تناسب حاجة العملاء وتختصر عليهم الجهد والوقت خلال تنفيذ عملياتهم المصرفية الخاصة بحساباتهم.

مقالات ذات صلة

البنك الدولي: مشروع “الفرص الاقتصادية” يسير بشكل “مرض إلى حد ما”

منذ ساعتين

“Orange” تواصل تدريب طلبة هندسة “اليرموك” في مختبر (OYIL)

منذ ساعتين

البنك العربي يصدر تقريره التاسع للاستدامة

منذ ساعتين

“وكلاء السياحة” تعتزم تعليق مشاركتها بأنشطة “الوزارة” و”الهيئة”

منذ ساعتين

السوق مغلق المؤشر 1855.89 0.26%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock