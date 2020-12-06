“القاهرة عمان” يعزز مكانته المصرفية في الزرقاء بفرع جديد

عمان-الغد- عزز بنك القاهرة عمان مكانته في محافظة الزرقاء، بافتتاح فرع جديد لخدمة عملائه بسهولة ويسر وتخفيف الضغط على الفروع الأخرى.

وبدأ الفرع الجديد باستقبال عملائه في مقره الكائن في حي الزاهرة – شارع بهاء الدين – مجمع الأردن.

وجهز الفرع الجديد وفق أحدث التصاميم العصرية والتقنية بهدف ضمان سرعة خدمة العملاء وتوسيع قاعدة العملاء بتقديم أفضل الخدمات المصرفية.

وتحاكي الأعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية للبنك وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وأمان وانسيابية. وحرص البنك في فرع الزرقاء الجديد على توفير كافة وسائل الراحة وسرعة تقديم خدماته لعملائه داخل الفرع بما فيها توفير جهاز صراف آلي لتقديم كافة الخدمات المصرفية على مدار 24 ساعة.

ويشار إلى أن هذا الفرع الجديد أنشئ في سياق تنفيذ سياسة البنك في توسيع الانتشار الجغرافي لخدمة عملائه في كل مكان نتيجة الازدياد الملفت للعملاء الجدد الذين تعزز ثقتهم بخدمات البنك المصرفية المميزة خاصة إلكترونيا.