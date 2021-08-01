“القاهرة عمان” يفتتح فرعا جديدا في مدينة الحسين الطبية

عمان- الغد- عزز بنك القاهرة عمان انتشاره في محافظة العاصمة عمان بافتتاح فرع جدید داخل مدينة الحسين الطبية لخدمة العاملين فيها والمراجعين لها وعملاء البنك بشكل عام.

وبدأ الفرع الجديد باستقبال عملائه في مقره الذي يقع داخل حرم المدينة الطبية بجانب مبنى إدارة الخدمات الطبية.

وجهز الفرع الجدید وفق أحدث التصاميم العصرية والتقنية بهدف ضمان سرعة خدمة العملاء وتوسيع قاعدة العملاء بتقديم أفضل الخدمات المصرفية.

وتحاكي الأعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي یشهدها البنك لتتناسب مع الهویة المؤسسية للبنك، وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وأمان وانسيابية. وحرص البنك في فرع المدينة الطبية الجدید على توفير وسائل الراحة كافة وسرعة تقديم خدماته لعملائه داخل الفرع، بما فیها توفير جهاز صراف آلي لتقديم الخدمات المصرفية كافة على مدار 24 ساعة. كما صمم البنك منتجات تتناسب مع جميع متطلبات العاملين في المدينة الطبية وبأسعار منافسة.

ویشار الى أن هذا الفرع الجدید أنشئ في سیاق تنفيذ سياسة البنك لتوسيع الانتشار الجغرافي لخدمة عملائه في كل مكان نتيجة الازدياد اللافت للعملاء الجدد الذين تتعزز ثقتهم بخدمات البنك المصرفية المميزة خاصة الالكترونية.