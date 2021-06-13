“القاهرة عمان” یلبي زيادة الطلب في إربد بافتتاح فرع جديد في الحصن

إربد- زاد بنك القاهرة عمان انتشاره في محافظة إربد بافتتاح فرع جدید في الحصن لخدمة عملائه بسهولة ویسر وتخفيف الضغط على باقي الفروع.

وبدأ الفرع الجديد استقبال عملائه في مقره الكائن في إربد- الحصن- الشارع الرئيسي- مقابل مركز أمن بني عبيد.

وجهز الفرع الجدید وفق أحدث التصامیم العصرية والتقنية بهدف ضمان سرعة خدمة العملاء وتوسیع قاعدة العملاء بتقديم أفضل الخدمات المصرفية. وتحاكي الأعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي یشهدها البنك لتتناسب مع الهویة المؤسسية للبنك، وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وأمان وانسيابية.

وحرص البنك في فرع الحصن الجدید على توفير وسائل الراحة كافة وسرعة تقديم خدماته لعملائه داخل الفرع، بما فیها توفير جهاز صراف آلي لتقديم الخدمات المصرفية كافة على مدار 24 ساعة.

ویشار الى أن هذا الفرع الجدید أنشئ في سیاق تنفيذ سياسة البنك لتوسيع الانتشار الجغرافي لخدمة عملائه في كل مكان نتيجة الازدياد اللافت للعملاء الجدد الذين تعزز ثقتهم بخدمات البنك المصرفية المميزة خاصة الالكترونية.