القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في العقبة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات قام على مدى ايام بجمع المعلومات ومراقبة احد أخطر تجار المواد المخدرة في مدينة العقبة ، وهو من يقوم بتخزين كميات كبيرة من المخدرات وتوزيعها على المروجين من أجل بيعها ونشرها بين أفراد المجتمع .

وأكّد الناطق الاعلامي أنّه وفي مساء امس جرى التأكد من حيازة ذلك الشخض لكميات كبيرة من تلك السموم ووجوده ومجموعة من المروجين داخل منزله، إذ قامت قوة امنية بمساندة مديرية الشرطة بمداهمتهم .

وتابع الناطق الاعلامي انه أُلقي القبض على التاجر الرئيسي وثلاثة مروجين كانوا برفقته فيما جرى تفتيش المنزل وضبط 300 الف حبة مخدرة و 16 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.