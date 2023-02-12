القبض على أخطر موزع مخدرات في عمان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا من الإيقاع بأحد أخطر موزّعي المخدرات والذي يقوم بتزويد التّجار والمروجين بتلك السموم في العاصمة وهو مطلوب ومصنف بالخطر.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبعد جمع المعلومات حوله لأسابيع، جرى تحديد موعد ومكان نقله لكمية كبيرة من المخدرات من محافظة المفرق باتجاه العاصمة، وجرى وضع الكمائن اللازمة له ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته 35 كف حشيش و3 آلاف حبة مخدرة وسلاحان ناريان.

كما تعاملت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من القضايا النوعية في العاصمة والمفرق وغرب البلقاء، ففي إحدى القضايا دوهمت خيمة استخدمها أحد تجار المخدرات لممارسة نشاطاته الجرمية بزراعة وبيع المخدرات في إحدى مناطق غرب البلقاء، إذ ألقي القبض عليه وضبطت داخل إحدى الخيام كمية كبيرة من أشتال الماريجوانا التي زرعت داخلها.

فيما جرت في محافظة المفرق مداهمة أحد تجار المخدرات داخل مركبته وألقي القبض عليه بعد أنْ أبدى مقاومة للقوة وضبط بحوزته 1500 حبة مخدرة وكف ونصف من الحشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة.

وفي محافظة العاصمة، تم التعامل مع قضيتين، تم في الأولى وبعد جمع معلومات عن تاجر للمخدرات من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، تحديد مكان وجوده بالقرب من الدوار السابع ومداهمته وإلقاء القبض عليه بعد أن حاول الفرار وضبطت بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة المجهزة للبيع وسلاح ناري، فيما جرى في القضية الثانية إلقاء القبض على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته 14 كف حشيش و1000 حبة مخدرة.