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القبض على العريس الذي خالف قانون الدفاع

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة الداخلية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الداخلية- (أرشيفية)

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عمان- اوعز وزير الداخلية سلامة حماد لمحافظ العاصمة اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض على العريس الذي استقبل من قبل ذويه في احد مناطق العاصمة يوم أمس وبشكل خالف التعهد الذي وقع عليه والتزم به قبل مغادرته الفندق الذي كان يقيم فيه والمخصص للحجر الصحي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان العريس وذويه خالفوا كذلك قانون الدفاع الأمر الذي أدى إلى القبض عليهم وتوقيفهم في احد مراكز الاصلاح والتأهيل تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
واضاف المصدر، انه لن يتم التهاون مع أي شخص يخالف قانون الدفاع واتخاذ أشد الاجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز على القانون.–(بترا)

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