القبض على المتورطين بقضية سرقة إحدى شركات الاتصالات في إربد

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغاً ورد للعاملين في البحث الجنائي في مدينة اربد قبل ايام بتعرض معرض يعود لاحدى شركات الاتصالات للسرقة من قبل مجهولين واخد مبلغ 27 الف دينار من داخله ومجموعة من البطاقات الخلوية .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً خاصاً من البحث الجنائي تولى التحقيق في القضية وتمكن بعد ايام من التحقيق وجمع المعلومات بحصر الاشتباه بشخصين وجرى القاء القبض عليهما واعترف احدهما بارتكاب السرقة وضُبِط بحوزته جزء من المبلغ المالي المسروق وبدلالته عُثر على البطاقات الخلوية المسروقة وجرى توديع القضية للقضاء.

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