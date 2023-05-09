القبض على المشهور “حسب الله ماجوميدوف” بتهمة التفحيط في الشارع

ألقي القبض على مشهور السوشيال ميديا حسب الله ماجوميدوف في مسقط رأسه داغستان، وذلك بسبب تورطه في تهمة التفحيط في الشارع، برفقة مع مجموعة من أصدقائه، أثناء احتفالهم بحفل زفاف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا، فإن ماجوميدوف، البالغ من العمر 20 عاماً، قام مع عدد من أصدقائه، بإغلاق طريق رئيسي في داغستان، وذلك بالتفحيط بسياراتهم.

وأشارت ماركا إلى أن شرطة داغستان ألقت القبض على ماجوميدوف وأصدقائه، والذين أمضوا بعض الوقت في الحجز قبل أن يتم لاحقاً إطلاق سراحهم.

وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية في داغستان بياناً حول هذه الواقعة، حيث قالت إن التفحيط بالسيارات والتسبب في إغلاق الطرق، يعتبر أمراً شائعاً في البلاد عند الاحتفال بالزفاف.

ومن جانبه، قام حسب الله ماجوميدوف بنشر اعتذاراً عما بدر منه، حيث قال عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يعتذر عن هذا الحادث، واعداً بعدم تكراره مرة أخرى، كما أكد أنه لم يكن يقود أي سيارة خلال هذه الواقعة.

جدير بالذكر أن ماجوميدوف، الذي يعاني من التقزم، قد بدأت شهرته في عام 2021، حيث يتابعه حالياً أكثر من 9 ملايين شخص عبر إنستغرام، وهو ينحدر من نفس البلدة التي جاء منها نجم الفنون القتالية الشهير حبيب نورمحمدوف، والذي يعد من أقرب أصدقائه إليه. -وكالات