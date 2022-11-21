القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين وضبط 10 آلاف حبة مخدرة

** ضُبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة و 87 كف حشيش وسلاحان ناريان أوتوماتيكيان

واصلت إدارة مكافحة المخدرات ملاحقتها لتجار المخدرات ومداهمتهم وإلقاء القبض عليهم في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من الإدارة تابع ولفترة طويلة تحركات تاجري مخدرات مصنفين بالخطرين والمسلحين، انتقلا بنشاطهما الجرمي من منطقة الرويشد إلى احدى مناطق البادية الوسطى .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق المختص تمكن من تحديد مكان وجودهما في إحدى الخيم في البادية الوسطى، مبيناً أنّ قوة أمنية داهمت صباح اليوم مكان وجودهما وألقت القبض عليهما ، وضبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة و87 كف حشيش وسلاحان ناريان أوتوماتيكيان، وبوشرت الإجراءات تمهيداً لتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة.