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القبض على “ثاقب” إطارات السيارات في الزرقاء

منذ 3 ساعات
القبض على "ثاقب" إطارات السيارات في الزرقاء

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لمركز امن طارق في محافظة الزرقاء من عدد من المواطنين بقيام شخص مجهول بالحاق اضرار مادية باطارات مركباتهم باستخدام اداة حادة وبوشر التحقيق في تلك الشكاوى لتحديد ذلك الشخص والقاء القبض عليه .

واضاف الناطق الاعلامي ان العاملين في قسم امن وقائي الزرقاء تمكنوا من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص المشتبه في القضية وجرى القاء القبض عليه بعد تحديد مكان تواجده واعترف بالتحقيق معه بإلحاق الاضرار المادية بتلك المركبات بالاشتراك مع شخص اخر، وبوشر البحث عن الشريك وما زال التحقيق جارياً.

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