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القبض على رجل قتل طفلته قبل 15 عاما

منذ 57 دقيقة

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عمان-الغد- واصلت فرق التحقيق التي أمر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتشكيلها لفتح ومتابعة التحقيق في القضايا المجهولة عملها، لتكشف في وقت متأخر من يوم أمس شبهات جنائية حول وفاة طفلة قبل 15 عاماً.

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي للأمن العام أنه وعلى إثر ورود معلومات للأمن الوقائي أثارت شبهات جنائية بوفاة الطفلة، تم الرجوع لملفات تلك القضية، التي كانت قد قيدت في حينه على أنها وفاة ناتجة عن السقوط.

وبالتحقيق وجمع المعلومات توصل فريق التحقيق إلى أدلة جديدة في القضية أشارت إلى أنه وفي العام 2005م تعرضت تلك الطفلة للضرب من قبل والدها بواسطة أداة راضية وانه قام بإسعافها إلى احد المستشفيات باسم آخر يعود لابنة شقيقه مدعيا تعرضها للسقوط، وما لبثت أن فارقت الحياة في حينه.

وتابع الناطق الإعلامي ان والد الطفلة اجبر أفراد عائلته وكل من علم بتفاصيل القضية بعدم إخبار احد بما جرى، كما وتبين انه لم يقم باستصدار شهادة وفاة للطفلة، وهذا ما أكدته سجلات الأحوال المدنية .

وجرى إلقاء القبض على والد الطفلة وعثر بحوزته على تبليغ وفاة باسمها قد جرى التلاعب ببياناته، وجرى تحويل القضية إلى مدعي عام جرش لمتابعة التحقيقات فيها والذي قرر توقيفه في احد مراكز الاصلاح والتأهيل ١٥ يوما .

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