القبض على زوجة قتلت زوجها طعنا إثر خلاف بينهما في منطقة النزهة

عمان-الغد- البحث الجنائي يلقي القبض على زوجة قامت بطعن زوجها مما ادى لوفاته اثر خلاف حصل بينهما في منطقة النزهة وسط العاصمة امس.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد امس لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة وسط عمان بالعثور على شخص متوفى امام منزله في منطقة النزهة حيث تبين بعد التحرك للمكان والكشف على الجثة بأن المغدور قد تعرض للطعن بواسطة اداة حادة ادت لوفاته وباشرت ادارة البحث الجنائي التحقيق في القضية.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وقع الاشتباه على زوجة المغدور حيث أُلقي القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بقيامها بطعن زوجها بواسطة اداة حادة اثناء وجودهما داخل المنزل بعد ان قام بالاعتداء عليها بالضرب اثر خلاف حصل بينهما وجرى تحويل القضية للمدعي العام والذي قرر توقيفها 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل النساء عن تهمة القتل العمد.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت فجر امس على عامل وطن مقتولا داخل منزله في منطقة جبل النزهة، وفق ما أفاد “الغد” مصدر أمني.