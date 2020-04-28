القبض على “سائق شحن” أغلق الطريق الصحراوي احتجاجا على الدور

عمان – الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد بلاغ و”فيديو” جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عصر اليوم الثلاثاء يظهر خلاله سائق مركبة شحن يقوم بإغلاق الطريق أمام مركبة شحن أخرى على الطريق الصحراوي، حيث تم التحرك على الفور للمكان من قبل إحدى دوريات الأمن العام، ليتبين قيام أحد الاشخاص بإغلاق جزء من الطريق أمام مركبة شحن أخرى لوجود خلاف على دور التحميل.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه جرى على الفور فتح الطريق أمام حركة السير وإلقاء القبض على سائق مركبة الشحن و”سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.