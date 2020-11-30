القبض على سارق منزل وسيارة داخله في إربد

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد للعاملين في قسم بحث جنائي محافظة اربد بتعرض احد المنازل في المدينة للسرقة وسرقة مركبة تعود لصاحب المنزل إضافة الى سرقة محتويات عدد من المركبات في ذات المنطقة وبوشر التحقيق في تلك القضايا.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُددت هوية السارق وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية وجرت مداهمته والقاء القبض عليه بعد ان حاول الفرار وأبدى مقاومة للقوة.

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى ضبط المركبة المسروقة وبعض المسروقات التي أُخذت من داخل المركبات والمنزل وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بارتكاب تلك السرقات إضافة الى سبع سرقات أخرى لمنازل،وما زال التحقيق جارياً معه.