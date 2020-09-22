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القبض على سالب فرع أحد البنوك في الجبيهة اليوم

منذ 21 دقيقة
القبض على مطلوب -(أرشيفية)
القبض على مطلوب -(أرشيفية)

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عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد صباح اليوم لمديرية شرطة شمال عمان حول دخول شخص مجهول وملثم لفرع احد البنوك في منطقة الجبيهة وسلب مبلغ يقدر بـ 2000 دينار من داخله تحت التهديد والفرار من المكان، حيث شُكل على الفور فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي وبوشرت التحقيقات في القضية لتحديد هوية المتورط وإلقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبوقت قياسي ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية المتورط، حيث جرى تحديد مكان وجوده وعند مداهمته حاول الفرار إلا أن القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط وارتكاب حادثة السلب، وتم ضبط مبلغ 1200 دينار من المبلغ المسلوب بحوزته وما زال التحقيق جارياً.

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