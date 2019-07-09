القبض على شخصين بحوزتهما “الجوكر” في الزرقاء

عمان-الغد– قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق الخاصة في ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي نفذا ظهر هذا اليوم حملة أمنية خاصة ومشتركة في مناطق عوجان وحي الزواهرة والجبل الابيض للبحث عن الأشخاص المطلوبين وكل ما يخالف القانون .

وأضاف الناطق الاعلامي أنه جرى خلال الحملة تفتيش منازل وأماكن تواجد عدد من الأشخاص المشبوهين والمطلوبين، وألقي القبض على شخصين أحدهما مطلوب وضبط بحوزتهما كمية من مادة بودرة الحشيش المخدرة ، اضافة الى عدد من لوحات المركبات المسروقة والمزورة وبوشرت التحقيقات .